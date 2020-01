Eranio: “Bravo Pioli. Con la SPAL si può sperimentare”

ULTIME MILAN – Tra la gara di Cagliari e la SPAL, esordio del Milan di Coppa Italia agli ottavi di finale. Stefano Eranio, ai microfoni di Milan TV, ha parlato di diverse tematiche. Ecco le sue parole.

Su Ibrahimovic: “Ha un tipo di gioco che si autogestisce. A Cagliari non ha neanche sudato. Ha fatto quegli scatti, ha saltato di testa, si è creato lo spazio. Ma non è uno che ha giocato al 100% facendo scatti continui. È importante anche in fase difensiva, lo metti sul primo palo e le prende tutte lui.

Sulla Coppa Italia: “Con la SPAL si può anche sperimentare. Tipo Suso nel 4-4-2, Piatek davanti con Rebic… Bonaventura al posto di Calhanoglu… Il fatto di mettere dei giocatori funzionali ti permette tra l’altro di poter cambiare modulo senza intervenire dalla panchina. Inoltre Suso aveva fatto gol con la SPAL… Io lo farei giocare”.

Sul comportamento di Ibra: “L’atteggiamento di Ibra è positivo, è costruttivo. Non è il primo Ibra, è maturo. Sa che ha bisogno della squadra e la squadra di lui. Si spera che possa migliorare ancora, ma lui non farà brutta figura”.

Su Pioli: “Pioli aveva fatto vedere idee interessanti, quando ha capito che doveva fare un passo indietro con la semplicità l’ha fatto, quindi bravo”.

Su Bonaventura: “Di solito quando si rientra dopo un lungo periodo, le partite iniziali danno la scossa, poi c’è un calo fisiologico e poi si torna alla normalità. È quello che è successo a Bonaventura, nel 4-4-2 tornerà utile”.

Sul 4-4-2: “I numeri lasciano il tempo che trovano, poi importa come interpreti il gioco. Quando hai o non hai la palla. È questione di posizionamento, sono sempre i giocatori che determinano. L’allenatore deve aiutare, ma ormai i moduli lasciano il tempo che trovano”.

