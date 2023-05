Eintracht Francoforte, Kamada ancora in gol: e il Milan osserva…

La 33esima giornata di Bundesliga ha visto l'Eintracht Francoforte giocare, e pareggiare, contro lo Shalke 04. I Die Adler sono a 47 punti in classifica, a 2 lunghezze da una posizione valida per la qualificazione alla prossima Conference League. Eppure, il match tra le due squadre tedesche ha nuovamente messo in mostra un giocatore che lascerà Francoforte a parametro zero.