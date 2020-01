Donadoni: “Allenare il Milan? C’è stato qualche contatto ma …”

NEWS MILAN – Roberto Donadoni, più e più volte accostato alla panchina del Milan, sua ex squadra quando era ancora calciatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Calciomercato.com”. Il tecnico italiano attualmente sta allenando in Cina, precisamente nel sud: lo Shenzhen. Il tecnico ex Bologna nonostante la retrocessione in seconda divisione, si dice carico per la nuova stagione. Infine, non dimentica l’Italia e soprattutto le offerte che sono arrivate dalla penisola.

Riguardo il rifiuto di tornare ad allenare in Italia: “Mi fa piacere che ci siano stati due club che mi abbiano cercato, e in questo senso c’è ancora qualcosa di aperto, ma la mia volontà è quella di portate avanti il progetto con lo Shenzhen. L’incontro di martedì prossimo sarà molto importante in chiave futura, perché io ho voglia di dimostrare le mie capacità qui in Cina, ripagando la fiducia che mi ha dato la società”.

Riguardo ai contatti con il Milan: “C’è stata qualche chiacchierata quando stavano cambiando allenatore, ma io ero arrivato in Cina da poco e non me la sono sentita di tornare indietro”. Infine, spazio anche al calciomercato: “Qualche idea c’è. Ora dobbiamo discuterne insieme per capire la situazione anche in base al budget a disposizione. Si possono cambiare solo 5 giocatori cinesi”

