Di Stefano: “Il Milan d’ora in poi punterà sul 4-4-2”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista di ‘Sky Sport’ Peppe Di Stefano ha parlato del sistema di gioco su cui punterà il Milan nelle prossime partite: “Il Milan d’ora in poi punterà su 4-4-2. Sugli esterni da una parte ci saranno Jesus Suso e Samu Castillejo e dall’altra Giacomo Bonaventura e Hakan Calhanoglu. In attacco c’è bisogno di almeno quattro attaccanti, la situazione è in evoluzione”. Intanto ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, continua a leggere >>>

