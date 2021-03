Del Genio: “Il Napoli ha un vantaggio importante contro il Milan” | News

Milan-Napoli, Del Genio: “Rossoneri reduci dal match europeo”

Intervenuto nella trasmissione ‘A Tuttonapoli’ su Tele A, Paolo Del Genio ha parlato di Milan-Napoli. “Il Napoli ha un vantaggio: il Milan ha giocato giovedì, noi no. Lo stesso accadrà con la Roma che nonostante la vittoria dell’andata andrà in Ucraina e tornerà venerdì per giocare la domenica. Il Napoli è nelle condizioni di fare due grandi prestazioni perché loro non saranno al 100%. Con sportività bisogna fare i complimenti al Milan che con una serie incredibile di infortuni ha fatto una grande partita in casa dello United”. A proposito di Milan-Napoli: Pioli rivoluziona la trequarti.