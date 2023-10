De Grandis critica Pioli: “Concludere con Jovic e Romero non è il massimo”

"Giroud si arrabbia per il cambio: un professionista non deve arrabbiarsi ma lui sa che queste partite si possono decidere anche al novantesimo. Se sta bene non devi toglierlo negli ultimi dieci minuti. Lui e Leao fanno la differenza e secondo me non devi toglierli negli ultimi dieci minuti. Concludere una partita scudetto con un attacco formato da Luka Romero-Jovic e Okafor non è il massimo per una big".