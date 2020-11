Ex Milan – Compie oggi 51 anni Jens Lehmann: per 6 mesi è stato rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jens Lehmann, tedesco nato ad Essen nel 1969, compie oggi 51 anni.

In pochi ricordano che Lehmann in carriera ha vestito anche la maglia del Milan. Nella stagione 1998/1999, l’ex portiere scese in campo 6 volte con la maglia del Diavolo, 5 in campionato e 1 in Coppa Italia. Arrivato nell’estate 1998 dallo Schalke 04, Lehmann rimase al Milan per pochi mesi. Infatti, a gennaio 1999 tornò a giocare in Germania, nel Borussia Dortmund. Breve esperienza in rossonero per un giocatore che ha scritto pagine importanti del calcio tedesco. La redazione di PianetaMilan augura a Lehmann i migliori auguri.