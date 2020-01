NEWS MILAN – In vista del match di domani sera valido per i quarti di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino, questa è la squadra arbitrale designata per il match che inizierà alle ore 20.45.

Arbitro: PASQUA

Assistenti: VALERIANI – COLAROSSI

IV uomo: GIACOMELLI

VAR: BANTI

AVAR: PRETI

La vincente sfiderà in semifinale la Juventus che ha eliminato 3-1 la Roma la scorsa settimana.

