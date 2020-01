Coppa Italia – Milan-Spal, Theo Hernández: “Voglio continuare così”

NEWS MILAN – Theo Hernández, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Spal, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Theo Hernández: “Sono molto contento per il gol, spero di continuare così. Non pensavo di fare così bene all’inizio in Italia, ma speravo di dimostrare che professionista e giocatore fossi. Spero di dimostrare ancora di più. Può partire una nuova stagione adesso dopo queste due vittorie, siamo in un buon momento”. Per le pagelle dei calciatori rossoneri stilate dalla redazione di ‘PianetaMilan.it‘ dopo la sfida di TIM Cup, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android