Coppa Italia, Milan-Genoa: out Leao, Gioca Giroud | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Rafael Leao non giocherà titolare contro il Genoa. Al suo posto Olivier Giroud

Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', diversamente da quanto annunciato poco fa, Rafael Leao non giocherà titolare. Al suo posto Olivier Giroud, il quale ricoprirà il ruolo di prima punta con Ante Rebic che occuperà la corsia sinistra del campo. Il motivo non sarebbe legato a nessun tipo di problema fisico o di Covid, ma si tratta di un semplice errore nella compilazione della distinta.