Coppa Italia – Ipotesi spostamento al 13 maggio di entrambe le semifinali

ULTIME NEWS – Come riportato questa mattina dal Corriere della Sera, è possibile che entrambe le semifinali di Coppa Italia di ritorno (Napoli-Inter e Juventus-Milan) – in programma il 4 e il 5 marzo – vengano spostate al 13 maggio, con conseguente slittamento di una settimana (20 maggio) della finale in programma allo stadio Olimpico di Roma. Il tutto per favorire il recupero del match tra Inter e Sampdoria, rinviata ieri sera. Il club nerazzurro avendo anche l’Europa League rischia di non avere altre date disponibili per il recupero della gara coi doriani. Intanto, i rossoneri hanno scoperto Asmir Begovic: che esordio contro la Fiorentina>>>

