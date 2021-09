Ziyech non convocato dal Marocco. Il CT: “Ha finto un infortunio”

Vahid Halilhodzic, CT del Marocco, ha spiegato i motivi dell'esclusione di Hakim Ziyech dai convocati. Che attacco al giocatore del Chelsea

Hakim Ziyech è stato escluso dalla lista dei convocati del Marocco per le gare contro Sudan e Guinea, entrambe valide per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Una scelta tecnica? Le cose stanno diversamente. IL CT Vahid Halilhodzic, in conferenza stampa, ha parlato di un episodio risalente allo scorso giugno, in cui il trequartista del Chelsea si sarebbe rifiutato di giocare con la sua nazionale, fingendosi addirittura infortunato. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Il suo comportamento non è stato quello di un leader, di un giocatore che dovrebbe rappresentare un modello. Hakim è arrivato in ritardo, poi si è rifiutato di entrare in campo. La Nazionale viene prima di tutto".