Xavi: “Kessie? La concorrenza qui è agguerrita, ma troverà spazio” | News

Xavi, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa ha spiegato il motivo per il quale Franck Kessie non stia trovando spazio

Non se la sta passando bene al Barcellona Franck Kessie, il quale non sta trovando spazio nelle rotazioni tattiche di Xavi. Dopo aver salutato il Milan con tanto di scudetto conquistato all'ultima giornata dello scorso campionato, l'ivoriano aveva ben altre aspettative sulla sua esperienza in Catalogna. Alla vigilia del match contro l'Athletic Bilbao, l'allenatore dei blaugrana ha parlato così dell'ex centrocampista rossonero: "La concorrenza qui è agguerrita. Si sta allenando molto bene, ma è un grande professionista e sono sicuro che otterrà i suoi minuti per tutta la stagione". Milan, buone notizie per Dest e Brahim Diaz: gli aggiornamenti sulle loro condizioni