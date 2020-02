Verso Milan-Verona, Juric: “Giocheremo il nostro calcio a viso aperto”

NEWS VERONA – Domani, alle ore 15.00, a ‘San Siro‘, si disputerà Milan-Verona, gara valevole per la 22^ giornata di Serie A, terza del girone di ritorno del massimo campionato. Oggi, intanto, il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le principali dichiarazioni di Juric, così come riportate dal sito web ufficiale ‘hellasverona.it‘.

“Nell’ultimo mese abbiamo fatto diversi punti, ora è il momento di spingere per continuare a provare belle sensazioni. La squadra sta bene e sarebbe un peccato accontentarsi. Nei prossimi tre incontri dobbiamo dare tutto. Io sono fiducioso perché ho risposte importanti da tutti i giocatori. Cercheremo di affrontare il Milan a viso aperto, giocando il nostro calcio. Anche loro vengono da un periodo positivo. Riguardo alla formazione ho ancora due o tre dubbi, oggi dopo l’allenamento prenderò una decisione. Il mercato ha cercato di sfruttare le occasioni giuste senza stravolgere troppo le carte in tavola. I nuovi arrivati sono tutti ottimi elementi, ora servirà un po’ di tempo per farli entrare nei nostri meccanismi. Riguardo al mio futuro sapete bene che nel calcio tutto dipende dai risultati del campo, che sono una variabile nel corso del tempo. In questo sono molto razionale”.

Oggi, però, in conferenza stampa, anche se al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), ha parlato anche il tecnico rossonero, Stefano Pioli: per le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

