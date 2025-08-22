Verso Milan-Cremonese, ecco le parole di Nicola in conferenza stampa

Il tecnico rossonero Allegri ha definito la Cremonese una squadra “rognosa”. Cosa ne pensa?—
“Personalmente lo ritengo un piacere, perché rognosi si può essere sia quando si ha la palla che quando ce l’ha l’avversario. Allo stesso tempo credo che l’identità che abbiamo in mente non sarà visibile del tutto domani, ci sono dinamiche sulle quali abbiamo ancora bisogno di lavorare ma stiamo cercando di creare il giusto spartito per essere competitivi. In questa categoria la qualità è tanta, dovremo essere bravi ad interpretare la fase difensiva in un modo e nell’altro, oltre a proporre gioco cercando di fare male all’avversario senza perdere l’equilibrio”.
Come si può far male al Milan?—
“Con il giusto coraggio quando si ha la palla per proporre le giocate, nell’interpretazione e nella responsabilità individuale nei duelli. Ma anche portando gli uomini giusti ad occupare l’area e interpretare i passaggi con la giusta velocità. Ci vorrà del tempo per poter applicare tutto nel giusto modo”.
