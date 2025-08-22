Verso Milan-Cremonese, ecco le parole di Nicola in conferenza stampa

Che Milan si aspetta domani?

“Una squadra molto qualitativa. Il Milan lotta per altri obiettivi e quindi ha una capacità strutturale, fisica e tecnica di altissimo livello, i nuovi arrivi si sono aggiunti ad altri giocatori di alto livello. Tutte le squadre di Allegri sono difficili da affrontare. Costruiscono con linee da tre-quattro difensori e sono in continuo movimento, oltre a saper aggredire lo spazio. Tatticamente mi aspetto una squadra matura, ordinata e forte soprattutto quando avrà la palla, quando dovremo essere bravi a leggere le situazioni e giocare con coraggio. Il nostro primo obiettivo è raggiungere l’identità che dovremo avere sempre: in casa, fuori casa, contro le squadre con il nostro stesso obiettivo e contro le altre. Nel calcio non si possono segnare le partite in cui si faranno i punti, ma serve l’ambizione di poterli conquistare contro chiunque. A prescindere da ciò che succederà, una squadra che ragiona con questa identità ha più possibilità di costruire con continuità il proprio percorso”.