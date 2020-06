Verso Lecce-Milan, Pioli: “Ibrahimovic, Musacchio e Duarte: le condizioni”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, nella conferenza stampa della vigilia di Lecce-Milan, ha parlato delle condizioni degli infortunati Ibrahimovic, Musacchio e Duarte. Questi gli aggiornamenti: “Ibrahimovic sta meglio, ma credo avrà un altro controllo in questa settimana. Non so ancora dire quando rientrerà, ma sta lavorando con impegno. Musacchio credo stagione finita, ha convissuto con un problema che non poteva più gestire, Duarte invece possibile sarà disponibile con la Roma“.

