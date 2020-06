Verso Lecce-Milan, Pioli: “Abbiamo tanti rimpianti, ora puntiamo in alto”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, nella conferenza stampa della vigilia di Lecce-Milan, ha fissato l’obiettivo che la squadra deve prefiggersi a partire da domani. Queste le sue parole: “Se il campionato non avesse ripreso la nostra era una stagione di rimpianti. Invece abbiamo 12 partite per centrare l’obiettivo Europa. Dobbiamo rincorrere e farlo il prima possibile, farlo con la giusta qualità e con una vittoria. Abbiamo dei rimpianti per l’andata della Coppa Italia, certe decisioni non sono state a nostro vantaggio. Dobbiamo puntare in alto. La Roma ha 9 punti da noi e dobbiamo provare a prenderli“.

