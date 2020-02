Verso Fiorentina-Milan, Pioli: “Futuro? Ogni allenatore è legato ai risultati”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico del Milan, nel corso della conferenza stampa di Milanello, alla vigilia della partita contro la Fiorentina, ha parlato del suo futuro, che sembra essere sempre più incerto.

“E’ bello vedere che il tuo lavoro venga ritenuto positivo. La cosa a cui tengo di più è essere un punto di riferimento per la squadra. Nessun allenatore può essere riconfermato a prescindere dai risultati.- Pioli -. Noi pensiamo domenica per domenica, chi dovrà decidere deciderà. Si comincia a marzo-aprile a parlare di futuro, ora è presto. Siamo concentrati sul presente, possiamo essere protagonisti delle nostre prestazioni e dei risultati. Cerchiamo di ottenere il massimo. Io non seguo tutte le voci e non posso parlare ogni volta del futuro”. Intanto l’ex tecnico di Rebic ha svelato alcune curiosità sul calciatore, continua a leggere >>>



SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android