Verso Fiorentina-Milan: ecco giorno ed orario della conferenza di Pioli

NEWS MILAN – Sabato sera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio ‘Artemio Franchi‘ di Firenze, la sfida Fiorentina-Milan, gara valevole per la 25^ giornata di Serie A, sesta del girone di ritorno in campionato.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, come di consueto, introdurrà i temi principali del match del suo Milan in campionato al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), in conferenza stampa.

La conferenza di Pioli è prevista per domani, venerdì 21 febbraio, alle ore 13:00 nella sala stampa di Milanello. Sarà visibile live sull’app ufficiale del club rossonero, mentre potrete seguire la diretta testuale su ‘PianetaMilan.it‘.

Intanto, in vista di Fiorentina-Milan, Pioli può tirare un sospiro di sollievo e sorridere. Due calciatori infortunati, infatti, si sono allenati in gruppo e hanno recuperato per la trasferta in Toscana: per scoprire di chi si tratta, continua a leggere >>>

