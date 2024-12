Verona-Milan, Zanetti: “Recupero troppo breve, potevamo pareggiare”

Sulle perdite di tempo e l'arbitraggio e come mai ha tolto Sarr: "Abbiamo perso peso togliendo Sarr, ma aveva un piccolo problema all'adduttore. L'importante è lo spirito di squadra che ho visto ultimamente. Non so se il Milan abbia perso tempo apposta. Avevano spesso giocatori a terra e il recupero è stato troppo breve".

Cosa chiede a Babbo Natale, se può rimanere Sogliano e sulla continuità dopo la vittoria: "Rapporto straordinario con Sogliano, ma non mi riguarda la società. Per il futuro mi importa solo il Verona e il suo bene. Vorrei si salvasse, costruendo un futuro importante, perché la piazza merita tanto, più di ciò che stiamo facendo".

Sui cambi che non hanno sortito effetti: "Abbiamo finito con tutte le punte in campo. Poi c'è la bravura dell'avversario, si sono messi a 5 perché penso temessero di pareggiarla. Anche per merito nostro: non abbiamo mai mollato, altre volte l'abbiamo fatto. Ci è mancata la zampata e un po' di qualità. Siamo arrivati tante volte, ma ci è mancata la qualità che hanno avuto loro in occasione del gol. Il risultato ci vede sconfitti, ma non toglie una grande prestazione".