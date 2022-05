Verona-Milan, Pioli: “La squadra è attenta e concentrata, non ansiosa”

Stefano Pioli, alla vigilia di Verona-Milan, ha parlato dell'atteggiamento della squadra e se la pressione può essere un fattore positivo

"La pressione può essere positiva? Sì, sono d'accordo. Non vedo i miei giocatori né agitati né ansiosi. Li vedo motivati. Dobbiamo essere concentrati perché una virgola può fare la differenza, ma non ansiosi o frenetici. Vedo una crescita impressionante. Pensavo di doverli tranquillizzare tutti i giorni, invece no. Sono attenti e concentrati, ma non ansiosi. Sereni. Dobbiamo continuare su questo percorso, salendo e ora giocandoci il campionato".