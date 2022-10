Hellas Verona-Milan, Pioli: “Bicchiere colmo, solo cose positive”

1 di 1

HELLAS VERONA-MILAN

La conferenza di Stefano Pioli alla vigilia di Salisburgo-Milan della Champions League 2022-2023 | AC Milan News (Getty Images)

L' allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Hellas Verona-Milan, partita valida per la 10^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi al 'Bentegodi'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

La sua analisi: "Partita difficile, cominciata bene. Non dico potessimo chiuderla, perché dopo dieci minuti non è chiusa, ma se avessimo raddoppiato sarebbe stato più semplice. Poi ci siamo allungati e non siamo stati squadra. Però abbiamo sofferto e stretto i denti. Le qualità ci hanno fatto vincere".

Se restano più difficoltà o il bicchiere mezzo pieno: "No, il bicchiere è colmo. Per la prima volta vinciamo tre partite di fila in campionato e non era facile. Stiamo giocando tanto. Sappiamo quanto è importante questo troncone e ripartire con una vittoria dopo la sconfitta è il modo migliore per

PM - Sulle difficoltà con le squadre che cambiano allenatore e sulla maturazione ulteriore: "Non vale per questa sera perché sapevamo cosa voleva fare il Verona e Bocchetti, però magari non qualche giocatore. Però posizioni sì. Qualche errore l'abbiamo fatto noi e qualche errore ce l'hanno forzato. Vincere partite così difficili è dimostrazione che abbiamo una mentalità forte e che siamo una squadra che ha grande mentalità".

Su Thiaw, Adli e Traoré: "Per Adli non è stato semplice, ma me l'aspettavo. Loro hanno posizioni fisse e sapevo fosse difficile. Però si è mosso bene. Thiaw è entrato bene, ci siamo messi a cinque per difendere sui traversoni. Ha qualità importanti. Traoré lo conosciamo, non ho visto i gol, ma li seguiamo con attenzione".

Se il Milan era un po' stanco: "Possiamo giocare meglio e lo sappiamo, probabilmente non è stata la nostra miglior partita tecnicamente, ma la crescita della squadra è evidente mentalmente. Giochiamo tanto e questa settimana spero di recuperare energie. Giochiamo tanto, ci sono cinque partite che non dico siano decisive, ma ci avviciniamo".