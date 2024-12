Verona-Milan, Fonseca: “Alex Jimenez è il titolare adesso”

Sul bollettino: "Ho parlato con Rafa Leao e mi ha detto che non è niente di speciale. Penso che lo avremo alla prossima. Vediamo Pulisic, io sono positivo".

Sugli ultimi giorni e sul problema difensivo risolto: "Ovviamente sono soddisfatto difensivamente. Abbiamo trovato stabilità in questo momento. È importante che la squadra senta questa stabilità. Poi anche per la situazione della squadra dobbiamo migliorare offensivamente. Abbiamo sbagliato le ultime decisioni".

Su Jimenez e Theo Hernandez: "In questo momento Jimenez è titolare. Ha giocato le ultime due. Ha lavorato tanto, è stato decisivo. Deve continuare. Voglio questa energia, questa voglia di correre e lavorare. Abbiamo bisogno di questo. Non importa se sia un ragazzino".

Se la decisione tra Jimenez e Theo Hernandez è tecnica: "Sì, voglio dire che Jimenez ha giocato bene le ultime due. Deve continuare. Vediamo in che posizione. Oggi ha giocato anche da esterno".

Come mai Jimenez solo a dicembre e se può essere utile anche a destra: "Può essere una soluzione. In estate ha giocato. Poi con l'arrivo degli altri ha perso spazio. Adesso è diventato un giocatore della nostra squadra e continuerà così".

Se il rifinanziamento dà stabilità: "Io ho avuto dal primo giorno il sostegno. Non ho visto il comunicato, ero concentrato sulla partita. Non mi sento pronto a commentare, sono allenatore. Non cambia ciò che mi fanno sentire".