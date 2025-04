Venezia-Milan, Conceicao non terrà la conferenza stampa alla vigilia

Niente conferenza stampa per Sergio Conceicao, allenatore rossonero, alla vigilia di Venezia-Milan, 34^ giornata della Serie A 2024-2025

C'è una novità in vista della trasferta in Veneto. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'allenatore dei rossoneri, Sergio Conceicao, non terrà la consueta conferenza stampa di presentazione del match, a Milanello, nel giorno di vigilia.