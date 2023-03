Udinese-Milan, Sottil: “Grande vittoria, così li ho messi in difficoltà”

Se l'Udinese poteva stare in zona Champions e sugli obiettivi: "Ho sempre detto, anche quando non si vinceva, che questa squadra ha sempre fatto prestazione e ha lavorato seriamente. Un gruppo straordinario che mi segue passo per passo. Non ha mai smesso di credere nelle proprie potenzialità ed ero convinto tornasse protagonista. L'hanno voluto e gli faccio i complimenti, straordinari. Forse zona Champions è eccessivo, stiamo equilibrati e con i piedi per terra. Penso che stiamo facendo un campionato straordinario. Abbiamo 38 punti. Ciò che importa è che con Atalanta, Empoli e Milan abbiamo fatto 7 punti giocando bene. Oggi ho rivisto la squadra sbarazzina che mi piace, che segna e si difende bene. Ho visto entrare bene chi è entrato. Sono felice. Ora ci godiamo la vittoria, la classifica che ora conta. Ci siamo anche noi. Abbiamo undici partite".

Sulla doppia mezzala: "Quando incontro il centrocampo a due credo che per metterli in difficoltà, una squadra che marca a a uomo e lasciando buchi che dovevamo essere bravi a trovare, mettere due mezzali a piede contrario per trovarsi e occupare quei buchi, con il quinto che arrivava e con le due punte che tenevano occupati i difensori centrali, poteva essere letale. Così è stato. Però dovevamo giocare a calcio e non buttare via la palla. L'abbiamo fatto bene, non era facile. Avevano una corazzata. Bravi e contento per loro che hanno trovato una grande vittoria".