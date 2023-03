Udinese-Milan, Pioli: “Origi può fare di più, ma credo in lui”

Alla vigilia di Udinese-Milan, il tecnico dei rossoneri, Pioli, ha parlato della sfida in conferenza stampa. Ecco un passaggio su Origi

Alla vigilia di Udinese-Milan , il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli , ha parlato della sfida in conferenza stampa a Milanello. Non sono mancate anche le domande sul sorteggio di Champions League e sull'anticipo di domani sera. Ecco un passaggio su Origi , attaccante rossonero che sta faticando.

Come mai Origi sta faticando: "All'inizio qualche problema fisico. Poi anche le mie scelte sono state differenti perché Giroud sta facendo bene. Può fare di più. Credo tanto in lui, ha belle caratteristiche e diverse dagli altri. Spero che metta in campo il suo potenziale".