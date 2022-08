Udinese, Beto ci sarà contro il Milan: arriva la conferma di Sottil

Andrea Sottil , allenatore dell'Udinese, ha parlato dell'attaccante Beto che, dopo un lungo infortunio, ritornerà a disposizione in occasione della prima partita di Serie A contro il Milan. Queste le dichiarazioni arrivate durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Feralpi Salò.

"Per quanto riguarda Beto, siamo tutti contenti di rivederlo con la squadra. Sono molto contento che sia rientrato. Oggi decideremo se domani sarà già disponibile per partire dalla panchina altrimenti ci sarà sicuramente contro il Milan". Milan, ecco chi può arrivare in mediana. Le ultime news di mercato >>>