Tottenham, Conte suona la carica: “Domani possiamo battere il Milan”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Tottenham e Milan , il tecnico degli Spurs Antonio Conte ha suonato la carica, sostenendo come i suoi possano tranquillamente battere l'undici di Stefano Pioli . Di seguito le sue parole.

Le parole di Antonio Conte alla vigilia di Tottenham-Milan

"Viviamo con questo tipo di pressione. Viviamo per questi momenti, perché quando si alza la pressione vuol dire che stai alzando il livello. Non dimenticate che l'anno scorso giocavamo la Conference League e quest'anno la Champions: abbiamo vinto il gruppo e domani possiamo battere il Milan. Non dimenticate il passato e quello che abbiamo dovuto fare, passo dopo passo. Se mi chiedete se voglio vincere la Champions, vi dico di sì. Però poi c'è la realtà e per noi è che dobbiamo pensare gara dopo gara" .