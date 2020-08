Torino, Rodriguez: “Ecco perché ho scelto di venire qua. Su Giampaolo…”

ULTIME NOTIZIE TORINO NEWS – Ricardo Rodriguez, ex terzino del Milan, si è presentato oggi al Torino in conferenza stampa. Le sue parole: “Perché ho scelto di vestire la maglia del Torino? Perché la società mi ha dimostrato con i fatti di essere fortemente interessata a me, mi ha dato grande fiducia, dal direttore Vagnati al presidente Cairo, all’allenatore Giampaolo. Avevo anche altre richieste, ma io amo l’Italia, amo il vostro campionato e questo è un progetto di qualità.

“Conosco bene Giampaolo, è un allenatore di qualità, al quale piace giocare bene, con molti passaggi. Sono arrivato in un gruppo con tutti giocatori forti, di qualità, che mi hanno fatto sempre sentire a mio agio. Se rimarranno tutti, la squadra sarà forte. Obiettivi? Siamo un buon gruppo, non diciamo nulla, procediamo partita per partita e continuiamo a lavorare. Poi il tempo ci dirà dove potremmo arrivare”.

