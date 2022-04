Milan, Pioli: “Pobega? Non è il momento di parlarne, ma ha fatto bene”

Stefano Pioli, alla vigilia di Torino-Milan di Serie A, non ha voluto approfondire l'argomento Tommaso Pobega. Le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Torino-Milan di Serie A, non ha voluto approfondire l'argomento Tommaso Pobega, centrocampista rossonero in prestito al club granata. La sua annata è certamente positiva, ma per l'allenatore rossonero non è il momento di parlare della prossima stagione. Le energie sono tutte concentrate sulla stagione in corso. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.