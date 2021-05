Torino-Milan, Pioli: “Continuiamo così, abbiamo sempre giocato bene”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Torino-Milan, gara della 36^ giornata di Serie A

Sul segreto del Milan: “I nostri segreti sono l’equilibrio che ci arriva dal club, che ci ha fatto lavorare al meglio in questo anno e mezzo molto particolare. L’equilibrio di non farsi attrarre troppo dai risultati positivi e negativi e poi il lavoro. Abbiamo sempre cercato di migliorare. Abbiamo avuto molti alti, pochi bassi ma è normale in una stagione così, dove abbiamo iniziato a giocare prestissimo. L’Europa ci ha tolto qualcosa ma, con un po’ di fortuna in più, potevamo arrivare fino in fondo. L’equilibrio e la tutela del club, che è fantastica, unitamente alla voglia della squadra di crescere e migliorare”.