Torino-Milan, Juric: “Pobega tornerà in rossonero, poi si vedrà”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato del futuro di Tommaso Pobega, centrocampista granata di proprietà del Milan. Che il classe 1999 sembrasse ormai pronto a rientrare alla base non era di certo un mistero, ma il croato ha di fatto ufficializzato ciò che succederà alla fine della stagione. Ma Juric non si arrende lascia comunque aperta la porta a Pobega nonostante il prestito secco senza diritto di riscatto. Le dichiarazioni in conferenza stampa. "Pobega ci ha dato tanto, anche se fermato da qualche problemino. Mi piace lavorare con lui, ha tanta voglia di migliorarsi anche se tecnicamente deve fare passi in avanti. Tornerà al Milan, poi si vedrà”. Intanto è in arrivo un difensore low cost dalla Premier League