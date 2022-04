Torino-Milan, Juric: “I rossoneri sono davvero forti. Mancherà Mandragora”

Ivan Juric, tecnico granata, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan, che si giocherà domani sera

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato alla vigilia di Torino-Milan. Ecco cosa ha detto: "Dispiace per il pari all'ultimo contro l'Inter, ma domani ci proveremo. Ho visto il Milan dal vivo, è davvero forte. Infermeria? "Mancheranno i soliti oltre a Mandragora: ha un problemino, spero di recuperarlo per la prossima. Ha un fastidio muscolare ma di poco conto, lo ferma per un po' di giorni. Ricci a centrocampo e Pobega è un'opzione".