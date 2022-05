Torino, Juric: “Pobega non è nostro, se lo vogliamo bisogna comprarlo”

Ivan Juric, alla vigilia di Torino-Roma, ha parlato anche di calciomercato e in particolare del futuro di Tommaso Pobega e Andrea Belotti

Ivan Juric , alla vigilia di Torino-Roma, 38^ e ultima giornata di Serie A, ha parlato anche di calciomercato e in particolare del futuro di Tommaso Pobega e Andrea Belotti. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

Cosa farà Belotti? "Non lo sappiamo...Dovrebbe darci una risposta dopo la partita. Nelle ultime settimane abbiamo fatto le cose giuste, proponendo anche cose buone, e lui deve decidere. Sarà in questi due giorni, poi il discorso è chiuso e non si andrà avanti".

Qual è la situazione a centrocampo? "Mandragora non è nostro, lo dobbiamo comprare...E' nella stessa situazione di Pobega. Se vogliamo giocatori il prossimo anno, li dobbiamo comprare: entrambi sono nella stessa situazione. Quando hai prestiti, devi trattare e non sai cosa può succedere. In questo momento, Mandragora non è nostro e non abbiamo il diritto: c'era l'obbligo ma non ha raggiunto le presenze, ora si vedrà tutto".