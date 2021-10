Torino, Juric: “Contro il Milan prestazione molto positiva, ma ci gira male”

Ivan Juric, allenatore del Torino, è tornato a parlare della partita contro il Milan, gara vinta dai rossoneri 1-0: ecco le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Sampdoria, Ivan Juric ha parlato anche della sconfitta della sua squadra nell'ultimo turno contro il Milan. Queste le sue parole. "Abbiamo affrontato ottimamente il Milan nelle due fasi, ma un po' ci gira male. Non abbiamo sfruttato le occasioni, dobbiamo migliorare la concretezza ed è facile tornare indietro se perdi la concentrazione. La prestazione, però, è stata molto positiva". Milan, le top news di oggi: novità sullo stadio. In arrivo un attaccante