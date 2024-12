Su come la Ternana ha punito il Milan Futuro: "Andare sul 2-0 al 60' non è facile, poco prima potevamo pareggiarla, fa parte del nostro percorso, cercherò di far capire che ci sono situazioni che si ripetono, prima entreremo nella testa dei ragazzi e prima raggiungeremo i risultati".

Sulla protesta dei tifosi: "Parlo per la situazione che vivo tutti i giorni, ci sono giocatori che hanno esordito in Champions League e in Serie A, c'è soddisfazione nel preparare i ragazzi al calcio per gli adulti. Non conosco altro e mi fermo qui".