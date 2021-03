Svezia, Ibrahimovic: “Non sono qui perché sono Zlatan, ma perché sono forte”

Zlatan Ibrahimovic, dal ritiro della Svezia, è stato chiaro sul motivo della sua nuova convocazione. L'autostima non manca mai

Zlatan Ibrahimovic ha messo le cose in chiaro riguardo il suo ritorno in Nazionale. E, come al solito, il momento autostima per lo svedese non manca mai. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Non vengo qui perché sono Zlatan o Ibrahimovic. Tutto quello che ho fatto prima non ha importanza, sono qui per dare il mio contributo. Voglio stare bene fisicamente. In questo momento mi sento bene. Io sono forte. Sono qui solo per aiutare e fare del mio meglio. Se me lo chiedi, sono il migliore al mondo...". Clicca qui per leggere le dichiarazioni complete di Ibra