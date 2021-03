Svezia, Ibrahimovic: “Ho scelto il numero”. Poi la battuta su Isak e sul ritiro

Zlatan Ibrahimovic, in conferenza stampa, ha parlato del suo numero di maglia. Poi la battuta su Isak e sul suo ritiro

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa dal ritiro con la Svezia. L'attaccante del Milan ha comunicato il suo numero di maglia. Le dichiarazioni tra il rifiuto della 10 ed un ritiro ancora lontano: "Forsberg mi aveva offerto la dieci, ma ho preferito rifiutare perché questo è un nuovo capitolo ed è giusto che l’abbia lui. E poi il numero non ha molta importanza. Ho chiesto gentilmente di avere l'11. Alexander Isak ha detto di sì. Se lo potrà riprendere tra sei o sette anni quando smetterò...". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali di Ibra