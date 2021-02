Stella Rossa-Milan, Pioli: “Non stiamo stati passivi. Ma sul gol di Pavkov …”

Stella Rossa-Milan, le parole di Pioli in conferenza

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Stella Rossa-Milan del ‘Marakana‘ di Belgrado. La gara era valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Sul Milan apparso passivo nel finale sebbene avesse un uomo in più: “Non siamo stati passivi, abbiamo avuto le occasioni per essere pericolosi, ma abbiamo sbagliato il passaggio e il movimento finale. Non siamo riusciti ad essere così pericolosi come potevamo essere”.

Sul gol di Milan Pavkov e se il Diavolo sapeva come marcarlo: “Certo, avevamo delle posizioni da prendere sul corner, lui è stato più bravo di noi”.

