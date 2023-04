Spezia, Semplici: “I compagni devono ancora capire quanto vale Maldini”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match tra Spezia e Lazio, fondamentale per il prosieguo della stagione di entrambe, il tecnico dei bianconeri Leonardo Semplici si è soffermato in modo particolare su Daniel Maldini. L'allenatore del club ligure ha dichiarato come ancora i compagni non abbiano inteso quello che è il potenziale dell'attaccante di proprietà del Milan. Di seguito le sue parole a riguardo.