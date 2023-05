Spezia-Milan, Semplici: “Zurkowski ci sarà. Su Nzola…”

Leonardo Semplici , tecnico dello Spezia , prossimo avversario del Milan in Serie A, ha parlato in conferenza stampa dando qualche aggiornamento sulla salute dei suoi giocatori, in vista della partita di sabato.

Su Nzola : "Oggi vediamo se si allena un po’ con noi. Sarà a disposizione ma bisogna capire se è in condizione dopo essere stato fermo, se dall’inizio o a gara in corso. Mi auguro sia un recupero importante".

Sulle assenze: "Zurkowski è sempre out e pensiamo di recuperarlo per il Milan. Nzola valuteremo oggi se sarà convocabile e se sarà disponibile per un tempo. Vedremo oggi con lo staff medico".