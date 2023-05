Spezia-Milan, Semplici: “Gol su calcio d’angolo, non succede mai”

Semplici, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa Spezia-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2022-2023

L'allenatore bianconero Leoanardo Semplici ha parlato in conferenza stampa al termine di Spezia-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta al 'Picco'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul ritorno al 3-5-2: "Complimenti ai ragazzi, vittoria completamente loro. Avevo chiesto qualcosa di diverso, perché l'impegno non era mai mancato, ma non eravamo riusciti a vincere. Seppur con buone partite. Il cambio modulo era dovuto anche alla forza che affrontavamo. L'avevamo fatto con l'Udinese e con l'Inter, vedevo la squadra che poteva esprimersi meglio così. Per me non è importante il modulo, ma l'occupazione degli spazi. Dovevamo essere più compatti, ci siamo riusciti e abbiamo concesso poco a una squadra straordinaria come il Milan, soprattutto nel secondo tempo siamo stati straordinari. Ci fa ben sperare per il proseguo. Abbiamo risposto sul campo, ora prepariamo la prossima".

Sulle poche occasioni concesse da calcio piazzato: "Abbiamo fatto anche gol su calcio d'angolo, non succede quasi mai. Poi su palla inattiva con Esposito, abbiamo eliminato qualche tabù. I ragazzi sono stati compatti e hanno capito il momento. Abbiamo responsabilizzato il gruppo, che non può perdere la categoria. È venuta una grande prestazione degli uomini, ciò che volevo vedere".

Sulla spinta del pubblico: "La squadra l'ha sentito. Ci hanno scortato fino all'arrivo allo stadio. Ci hanno sempre creduto. Avevo detto ai ragazzi che però dobbiamo trascinarli con le prestazioni. Determinante che i tifosi aiutino la squadra, deve essere un connubio. Abbiamo sofferto tutti insieme".

Su Nzola e l'importanza della prossima: "Nzola sposta gli equilibri, giocatore di valore. Purtroppo l'avevamo perso per un po'. Oggi si è vista la sua importanza, ma darei meriti a tutto il gruppo, che non ha mai mollato. Ora spero di fare punti. La prossima è un'altra finale per noi. Sappiamo il nostro valore e dobbiamo dimostrarlo. Siamo convinti che possiamo fare la nostra gara cercando un risultato positivo. I ragazzi hanno i mezzi".

Sui gol dei nuovi e su Amian: "Un premio per loro e per la società che li ha comprati. Quando vieni dalla Serie B vieni da un percorso diverso, la Serie A è differente. Ci vuole un periodo per capire la categoria e cosa vuole l'allenatore. Contento per i ragazzi e per la crescita del gruppo. Domenica dopo domenica si cambiano giocatori e si fanno trovare pronti. Per raggiungere questo livello serve tempo. Oggi non avevamo sostituzioni, quindi un premio per loro. Volevo dargli due giorni liberi, mi hanno chiesto di ripartire lunedì. Amian bella prestazione, poteva segnare molti gol nonostante sia difensore. Ci mancherà a Lecce, ma cercheremo di sopperire".

Se Esposito ha chiesto l'autorizzazione per la punizione: "Ha fatto una punizione perfetta, ha qualità e merita. Altre volte non era andata, sono contento. Deve fare un percorso, ma ha un buon futuro. Ci sono dei ragazzi qui che hanno possibilità. Serve serenità per dare tempo e spazio a tutti. Per me sono finiti gli aggettivi. Se fai una partita del genere contro una squadra forte come il Milan significa che ci siamo. Quando c'è da fare ciccia bisogna farlo".

Cosa porta questa partita: "Non parlo di rammarico. Vedendo le prestazioni non meritavamo di essere in questa posizione. Spero ci porti determinazione e coraggio. Oggi abbiamo dimostrato queste caratteristiche. Bisogna ripetere queste prestazioni. Dobbiamo andare a Lecce convinti, rispettando l'avversario, ma certi di poter fare la nostra gara e fare risultato".