Spezia-Milan, Pioli: “Calhanoglu titolare. Sul ballottaggio Leao-Rebic…”

Spezia-Milan, Pioli sulla formazione

Stefano Pioli, alla vigilia di Spezia-Milan, ha parlato della formazione rossonera da schierare in occasione del match di domani sera. L’allenatore non ha nessun dubbio sul ritorno dal primo minuto di Hakan Calhanoglu, mentre è molto più difficile decidere sull’impiego di uno tra Rafael Leao e Ante Rebic. Queste le sue brevi, ma significative, dichiarazioni in conferenza stampa: “Sì, credo che domani Calhanoglu giocherà titolare e dunque ci sarà ballottaggio Rebic-Leao a sinistra“. Clicca qui per leggere la conferenza stampa completa di Stefano Pioli >>>