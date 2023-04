Spalletti si sfoga dopo Milan-Napoli: “Se succede di nuovo, vado via”

Al termine di Milan-Napoli, gara vinta 1-0 dai rossoneri grazie ad un gol di Ismael Bennacer, Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della gara di ritorno in conferenza stampa nonostante fosse visibilmente stizzito: "Il clima del Maradona? Non lo so, però come mi è dispiaciuto vedere lo stadio così contro il Milan al di là del risultato, quello che mi ha fatto ancora più male è vedere lo stadio Maradona con una squadra che sta vincendo il campionato e che può arrivare in fondo con una partita fondamentale che può darti tranquillità psicologica, vedere tutti contro tutti a litigare me lo porterò dietro per sempre perché è inspiegabile. Se succede al ritorno vado via dalla panchina, ci giochiamo una cosa importante ed ho una squadra di ragazzi per bene, sensibili a ciò che gli succede attorno. Abbiamo giocato in un clima che non ci ha aiutato ed è inspiegabile, prendere in ostaggio una squadra è inspiegabile", le parole di Spalletti riportate da 'calcionapoli1926.it'. Calciomercato Milan, occhi su un calciatore del Napoli in scadenza.