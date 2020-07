SPAL-Milan, Pioli: “Persa lucidità dopo i due gol, Rebic poco brillante”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato in conferenza stampa la sfida Spal-Milan dello stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara. Il match si è concluso con un rocambolesco 2-2, con il Milan che ha rimontato i due gol di svantaggio (gol di Valoti e Floccari) nella ripresa con Leao e nel finale l’autogol di Vicari. Queste le dichiarazioni del mister:

Sull’approccio al match del Milan: “L’approccio non è stato sbagliato. Poi la partita si è fatta difficile dopo due nostre disattenzioni. Fino al 10° avevamo comandato la partita e creato diverse palle gol. Le due disattenzioni ci hanno fatto perdere lucidità. C’era il tempo per il terzo gol ma non siamo riusciti. Ci vuole più attenzione e determinazione. Non sarà facile recuperare energie mentali e fisiche giocando ogni tre giorni, ma dobbiamo riuscirci e fare meglio”.

Sulla prestazione di Ante Rebic: “Ha avuto le sue occasioni. Forse oggi era meno brillante. La fatica si può fare sentire”.

Sulle prossime partite, contro Lazio, Juventue e Napoli: “La squadra sta bene. Ora è stanca ma recupererà energie per fare una bella prestazione contro la Lazio, che ha riposato un giorno in più di noi”

