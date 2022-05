Sassuolo-Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Ci tiene tantissimo, come tutti noi”

Stefano Pioli, alla vigilia di Sassuolo-Milan, ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic nella rosa rossonera. Queste le dichiarazioni

Quanto è stato importante Ibrahimovic: "Tantissimo, ha portato mentalità, qualità. È sopra tutti per intelligenza e qualità. Ha portato personalità di cui una squadra giovane aveva bisogno. È un punto di riferimento, poi sono stati bravi i compagni a migliorare".

Quanto ci tiene Ibrahimovic a essere protagonista domani: "Tantissimo, come tutti noi. Stiamo vivendo un momento importante e domani si chiuderà un campionato. Sempre detto che i bilanci si fanno a fine stagione, tra vincere e no c'è differenza. Tutti dobbiamo essere motivati e pensare che possono essere decisivi".