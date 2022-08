Sassuolo-Milan, Pioli: “Siamo stati poco lucidi e con poca qualità”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Sassuolo-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2022-2023

Stefano Bressi

Sul fatto che non è stato il solito Milan: "Non è stato un Milan di qualità, anche per scelte. Troppo frenetici. Non abbiamo letto la partita, è diventata sporca e con poco ritmo. Non abbiamo trovato spazi. Siamo partiti bene, poi ci siamo innervositi e abbiamo avuta troppa fretta".

Sul fatto che le squadre affrontano il Milan in modo diverso: "Siamo noi che determiniamo l'atteggiamento dei nostri avversari. Loro sono partiti aggressivi, poi hanno abbassato quando li abbiamo messo in difficoltà. Siamo maturi e dobbiamo capire che le partite cambiano, senza essere frettolosi".

Se dirà qualcosa alla squadra: "Ho già visto i giocatori e sono stati più loro a dirmi cose. Sanno che siamo stati poco lucidi, sanno cosa ci è mancato. Faremo meglio nelle prossime, che saranno diverse".

Su De Ketelaere punta: "Ci ha giocato e gli piace giocarci. Può essere una soluzione, poi ho visto Giroud stanco, che si allungava spesso. Ho provato quello inserendo un altro uomo tra le linee e cercando combinazioni, ma non siamo stati precisi".

Se è mancata ferocia e intensità: "No, non pensiamo alle differenze con l'anno scorso. È un altro campionato. Abbiamo vinto nettamente solo col Sassuolo perché eravamo in una condizione fisica e mentale strepitosa. Nelle altre abbiamo vinto di poco, dobbiamo lavorare. Sono aumentate le aspettative ed è giusto e bello, ma non possiamo fare sempre riferimento. Non è mancata ferocia. La partita è stata fermata di continua. Potevamo vincere e anche perdere, al di là del rigore parato, perché non eravamo al top. Però troppi fischi. Non giochiamo a calcetto, senza contatto. Non parlerei di un Milan con poca rabbia, ma poco lucido".

Chi gli è sembrato più dispiaciuto: "Tutti, noi sappiamo benissimo quando le cose non vanno".

Se questa partita può essere stata influenzata dal Derby e come si lavora ora: "Sarebbe stato grave se avessi aumentato i carichi di lavoro. Non abbiamo mai nominato la partita di sabato, oggi l'abbiamo fatto perché è giusto così. I carichi di lavoro sono stati giusti, abbiamo preparato tatticamente, alcune cose sono uscite bene e altre no. Preparare sabato è semplice, è un Derby, c'è grande rivalità e sappiamo quanto può pesare il risultato".

Sui tanti cambi: "Non credo sia stato questo. Hanno giocato titolari. La squadra è stata equilibrata e ordinata e compatta, ma siamo stati poco qualitativi. Quindi è difficile vincere. Quando vinciamo ho fatto le scelte giuste, altrimenti no".