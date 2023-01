Sassuolo, Dionisi: “Il Milan ha perso qualche partita ma non l’identità”

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta le dichiarazioni rilasciate ieri da Alessio Dionisi , allenatore del Sassuolo , alla vigilia del match contro il Milan . La squadra neroverde, come i rossoneri, non sta vivendo un gran momento di forma in quanto è reduce da due pareggi e sei sconfitte, di cui quattro consecutive. L'ex allenatore dell'Empoli ha analizzato questo momento: "Condivido, quel che vale per il Milan vale per noi. Veniamo dal primo punto del 2023 alla quarta partita e se è successo questo, i demeriti sono anche nostri. A Monza potevamo fare di più, siamo leggermente migliorati ma non siamo guariti. Servono continuità e atteggiamento, poi ci sono gli avversari che sono i campioni d'Italia, giocano in casa e sono feriti come noi. La spunterà chi avrà l'atteggiamento migliore. Conta la qualità, che loro hanno più di noi, ma non è l'unica cosa".

"Dovremo cercare di essere bravi e crescere, in questo momento compattezza, volontà e determinazione devono andare di pari passo. Il Milan ha perso qualche partita ma non l'identità, fa le cose e si riconosce in ciò che fa", ha proseguito Dionisi, il quale ha poi parlato così di un possibile schieramento dal primo minuto di Consigli: "Se starà al cento per cento , come sembra, giocherà lui. Altrimenti ci sarà Pegolo che ha fatto bene, merita ed è una bandiera". Infine, alla domanda sul mercato Dionisi ha risposto così: "L'allenatore deve pensare alla squadra, a queste cose pensa la società. Per questi colori devono giocare quelli che vogliono farlo. Non abbiamo calciatori in esubero, però meglio pochi e buoni". Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming.