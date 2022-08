Milan, Pioli: “De Ketelaere punta è una soluzione, gli piace giocarci”

Stefano Pioli, al minuto 73' di Sassuolo-Milan, ha sostituito Olivier Giroud e ha gettato nella mischia Yacine Adli per aumentare la qualità dell'attacco. Un cambio che ha implicato il passaggio di Charles De Ketelaere come prima punta. Un ruolo che il belga ha occupato già in passato e che, come ammesso dall'allenatore rossonero, può essere una soluzione anche in futuro. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.