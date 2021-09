Salernitana, Ribery: “Voglio fare come Ibrahimovic al Milan” | News

Franck Ribery ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore della Salernitana: ecco le parole del campione francese

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione, Franck Ribery ha parlato per la prima volta da giocatore della Salernitana. Queste le parole dell'ex Fiorentina e Bayern Monaco. "Io voglio fare alla Salernitana quanto ho fatto due anni alla Fiorentina e come fa Ibrahimovic al Milan. Mi piace aiutare i giocatori ed entrare in confidenza e sintonia con loro. Ho anche parlato con Castori e siamo d'accordo che la cosa più importante è la comunicazione". Intanto ecco le top news di oggi su tutto ciò che riguarda il Milan.